Reconnaissance du parcours de l’Urban Trail Le Cannet Le Cannet vendredi 29 août 2025.

Vous souhaitez vous entraîner avant le grand départ de l’Urban Trail 2025? Retrouvez-nous pour la reconnaissance du parcours de la 5ème édition de cette course.

Le Cannet Le Cannet 06110 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 53 14 42

English :

Want to train before the start of the Urban Trail 2025? Join us for the course reconnaissance for the 5th edition of this race.

German :

Möchten Sie vor dem großen Start des Urban Trail 2025 trainieren? Treffen Sie uns bei der Erkundung der Strecke des 5.

Italiano :

Volete allenarvi prima della partenza dell’Urban Trail 2025? Unitevi a noi nella ricognizione del percorso della 5ª edizione di questa gara.

Espanol :

¿Quieres entrenar antes de la salida de la Urban Trail 2025? Acompáñanos en el reconocimiento del recorrido de la 5ª edición de esta carrera.

