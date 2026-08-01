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Reconnaître les algues de la laisse de mer Parking de la Station SNSM Saint-Germain-sur-Ay

mardi 18 août 2026 · Parking de la Station SNSM · Saint-Germain-sur-Ay

Reconnaître les algues de la laisse de mer Parking de la Station SNSM Saint-Germain-sur-Ay

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Parking de la Station SNSM
Adresse
61 Rte de la Mer
Ville
50430 Saint-Germain-sur-Ay
Département
Manche
Tarif

Saint-Germain-sur-Ay

Reconnaître les algues de la laisse de mer

Parking de la Station SNSM 61 Rte de la Mer Saint-Germain-sur-Ay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 15:00:00
fin : 2026-08-18 17:30:00

Date(s) :
2026-08-18

Sur la plage, les algues échouées viennent conter les histoires de la mer. Venez découvrir, observer et identifier les algues de la laisse de mer en participant à un programme scientifique !
Cette sortie est accessible aux enfants de plus de 10ans.
Prévoir chaussures de randonnées ou adaptées à la marche dans le sable.   .

Parking de la Station SNSM 61 Rte de la Mer Saint-Germain-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 37 06  accueil@cpiecotentin.com

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English : Reconnaître les algues de la laisse de mer

L’événement Reconnaître les algues de la laisse de mer Saint-Germain-sur-Ay a été mis à jour le 2026-08-07 par Côte Ouest Centre Manche

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