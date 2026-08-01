Reconnaître les algues de la laisse de mer Parking de la Station SNSM Saint-Germain-sur-Ay

Informations pratiques

Saint-Germain-sur-Ay

Reconnaître les algues de la laisse de mer

Parking de la Station SNSM 61 Rte de la Mer Saint-Germain-sur-Ay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 15:00:00

fin : 2026-08-18 17:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Sur la plage, les algues échouées viennent conter les histoires de la mer. Venez découvrir, observer et identifier les algues de la laisse de mer en participant à un programme scientifique !

Cette sortie est accessible aux enfants de plus de 10ans.

Prévoir chaussures de randonnées ou adaptées à la marche dans le sable. .

Parking de la Station SNSM 61 Rte de la Mer Saint-Germain-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 37 06 accueil@cpiecotentin.com

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English : Reconnaître les algues de la laisse de mer

L’événement Reconnaître les algues de la laisse de mer Saint-Germain-sur-Ay a été mis à jour le 2026-08-07 par Côte Ouest Centre Manche