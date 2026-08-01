Reconnaître les algues de la laisse de mer Parking de la Station SNSM Saint-Germain-sur-Ay
mardi 18 août 2026 · Parking de la Station SNSM · Saint-Germain-sur-Ay
Informations pratiques
Saint-Germain-sur-Ay
Reconnaître les algues de la laisse de mer
Parking de la Station SNSM 61 Rte de la Mer Saint-Germain-sur-Ay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 15:00:00
fin : 2026-08-18 17:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Sur la plage, les algues échouées viennent conter les histoires de la mer. Venez découvrir, observer et identifier les algues de la laisse de mer en participant à un programme scientifique !
Cette sortie est accessible aux enfants de plus de 10ans.
Prévoir chaussures de randonnées ou adaptées à la marche dans le sable. .
Parking de la Station SNSM 61 Rte de la Mer Saint-Germain-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 37 06 accueil@cpiecotentin.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Reconnaître les algues de la laisse de mer
L’événement Reconnaître les algues de la laisse de mer Saint-Germain-sur-Ay a été mis à jour le 2026-08-07 par Côte Ouest Centre Manche
À voir aussi à Saint-Germain-sur-Ay (Manche)
- Sortie nature Petit aventurier dans les dunes Saint-Germain-sur-Ay 12 août 2026
- Sortie nature Les algues et leurs secrets Saint-Germain-sur-Ay 12 août 2026
- Algues et bigorneaux Saint-Germain-sur-Ay 14 août 2026
- La Cauch Saint-Germain-sur-Ay 15 août 2026
- Marchés nocturnes saint germain sur ay Saint-Germain-sur-Ay 19 août 2026