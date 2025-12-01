Reconnaitre les arbres en hiver. Le Mas-d’Agenais

Reconnaitre les arbres en hiver.

Forêt du Mas d’Agenais Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne

Difficile sans feuilles, de différencier les essences forestières en hiver ? Bourgeons, écorces et petites astuces vous permettrons d’y arriver !

A partir de 12 ans. Prévoir chaussures de marche et vêtements de terrain.

Rendez-vous forêt du Mas-d’Agenais.

Sur réservation. .

Forêt du Mas d’Agenais Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 02 57 m.maziere.secretariat@gmail.com

English : Reconnaitre les arbres en hiver.

Recognizing trees in winter.

German : Reconnaitre les arbres en hiver.

Erkennen von Bäumen im Winter

Italiano :

Riconoscere gli alberi in inverno.

Espanol : Reconnaitre les arbres en hiver.

Reconocer los árboles en invierno.

