Reconnaitre les arbres en hiver. Le Mas-d'Agenais
mardi 30 décembre 2025.
Reconnaitre les arbres en hiver.
Forêt du Mas d'Agenais Le Mas-d'Agenais Lot-et-Garonne
Reconnaitre les arbres en hiver.
Difficile sans feuilles, de différencier les essences forestières en hiver ? Bourgeons, écorces et petites astuces vous permettrons d’y arriver !
A partir de 12 ans. Prévoir chaussures de marche et vêtements de terrain.
Rendez-vous forêt du Mas-d’Agenais.
Sur réservation. .
Forêt du Mas d’Agenais Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 02 57 m.maziere.secretariat@gmail.com
English : Reconnaitre les arbres en hiver.
Recognizing trees in winter.
German : Reconnaitre les arbres en hiver.
Erkennen von Bäumen im Winter
Italiano :
Riconoscere gli alberi in inverno.
Espanol : Reconnaitre les arbres en hiver.
Reconocer los árboles en invierno.
