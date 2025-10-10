Reconnaître les arbres et arbustes du bocage… Rosnay

Reconnaître les arbres et arbustes du bocage…

Le Bouchet Rosnay Indre

Vendredi 2025-10-10 09:30:00

2025-10-10

En partenariat avec le Parc naturel régional de la Brenne, Indre Nature vous invite à découvrir Les Ateliers du Bocage , une série de rendez-vous pédagogiques et participatifs autour de la haie, de sa biodiversité et de sa régénération.

Ces ateliers sont l’occasion d’apprendre à reconnaître les arbres et arbustes du bocage, de récolter leurs graines, de les préparer pour le semis et de participer activement à la reconstitution des haies sur notre territoire. Ils sont animés par Gilles, passionné de bocage, de végétaux et de techniques d’entretien traditionnelles.

Ateliers Reconnaître les arbres et arbustes du bocage pour récolter leurs graines Au programme Matin Identification des espèces et collecte de graines Pause déjeuner Pique-nique tiré du sac Après-midi Préparation et conditionnement des graines. .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 12 m.debrach@parc-naturel-brenne.fr

English :

In partnership with the Brenne Regional Nature Park, Indre Nature invites you to discover Les Ateliers du Bocage , a series of educational and participative events focusing on hedges, their biodiversity and regeneration.

German :

In Zusammenarbeit mit dem regionalen Naturpark Brenne lädt Indre Nature Sie ein, Les Ateliers du Bocage zu entdecken, eine Reihe von pädagogischen und partizipativen Terminen rund um die Hecke, ihre Biodiversität und ihre Regeneration.

Italiano :

In collaborazione con il Parco Naturale Regionale della Brenne, Indre Nature vi invita a scoprire Les Ateliers du Bocage , una serie di eventi educativi e partecipativi incentrati sulle siepi, la loro biodiversità e la rigenerazione.

Espanol :

En colaboración con el Parque Natural Regional de Brenne, Indre Nature le invita a descubrir Les Ateliers du Bocage , una serie de actos pedagógicos y participativos centrados en los setos, su biodiversidad y su regeneración.

