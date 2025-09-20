Reconnaitre les plantes et leurs vertus avec les balades de Torfou La Pierre Tournisse Torfou

Reconnaitre les plantes et leurs vertus avec les balades de Torfou Samedi 20 septembre, 14h00 La Pierre Tournisse Maine-et-Loire

Tarif unique : 3€

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Partez à la découverte des plantes sauvages lors d’une balade botanique guidée. Au fil du sentier, apprenez à reconnaître arbres, fleurs, et herbes aux vertus étonnantes. Cette promenade accessible à tous est l’occasion d’observer la nature de près, d’enrichir vos connaissances et de poser toutes vos questions à deux passionnés de botanique

La Pierre Tournisse rue du lieutenant Bouvier 49660 Torfou Torfou 49660 Maine-et-Loire Pays de la Loire lesbaladesdetorfou@gmail.com 06 73 19 49 97

@ balades de Torfou