Reconnexion à vos 5 sens

Haraucourt-sur-Seille Moselle

Tarif : – – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-09-13 12:00:00

Date(s) :

2026-03-29 2026-05-10 2026-07-05 2026-09-13

Plongez dans la sérénité des forêts du Saulnois le temps d’une sophro balade unique, guidée en parfaite harmonie par une sophrologue expérimentée et un guide nature. Durant 3 heures d’immersion douce, réveillez vos 5 sens, de la contemplation des paysages à la découverte gustative du terroir. Offrez-vous cette parenthèse de bien-être absolu pour une reconnexion profonde à vous-même et à l’environnement.

Réservation obligatoire 48h à l’avance: contact@guide-saulnois.fr ou 07 67 63 41 41 ou harmonieenseille@free.fr ou 07 75 76 98 00Adultes

45 .

Haraucourt-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 7 67 63 41 41

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English :

Immerse yourself in the serenity of the Saulnois forests during a unique sophro balade , guided in perfect harmony by an experienced sophrologist and a nature guide. During 3 hours of gentle immersion, awaken your 5 senses, from contemplation of the landscape to the discovery of local flavors. Treat yourself to this interlude of absolute well-being for a deep reconnection with yourself and the environment.

Reservations required 48 hours in advance: contact@guide-saulnois.fr or 07 67 63 41 41 or harmonieenseille@free.fr or 07 75 76 98 00

L’événement Reconnexion à vos 5 sens Haraucourt-sur-Seille a été mis à jour le 2026-03-21 par OT DU PAYS SAULNOIS