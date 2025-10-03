Reconquête des milieux aquatiques Théâtre des Forges Pesmes
Théâtre des Forges 7 Chemin des Forges Pesmes Haute-Saône
Début : 2026-04-09 19:30:00
Soirée conférence/débat dans le cadre du cycle de conférences La vallée de l’Ognon, une richesse à sauvegarder .
Redonner vie aux rivières et à leur faune cette soirée propose une présentation du SVO consacrée aux enjeux de préservation et de restauration des cours d’eau. Elle se
prolongera par des moments d’échanges autour des milieux aquatiques .
Théâtre des Forges 7 Chemin des Forges Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 55 02 18 clemence.cholley@riviereognon.fr
