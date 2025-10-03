Reconquête des milieux aquatiques Théâtre des Forges Pesmes

Reconquête des milieux aquatiques

Théâtre des Forges 7 Chemin des Forges Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 19:30:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Soirée conférence/débat dans le cadre du cycle de conférences La vallée de l’Ognon, une richesse à sauvegarder .

Redonner vie aux rivières et à leur faune cette soirée propose une présentation du SVO consacrée aux enjeux de préservation et de restauration des cours d’eau. Elle se

prolongera par des moments d’échanges autour des milieux aquatiques .

Théâtre des Forges 7 Chemin des Forges Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 55 02 18 clemence.cholley@riviereognon.fr

English : Reconquête des milieux aquatiques

German : Reconquête des milieux aquatiques

Italiano :

Espanol :

L’événement Reconquête des milieux aquatiques Pesmes a été mis à jour le 2025-10-03 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY