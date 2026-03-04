Reconsidérer le travail avec l’arrivée des nouvelles technologies MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Jeudi 26 mars, 15h00 Ille-et-Vilaine

Payant : 4€ / 2€

Conférences Santé et société

Jean Boissonnat a écrit en 1995 : « le travail dans 20 ans ».

Nous y voici et plus encore avec le développement vertigineux du numérique. Que deviennent le travail et les conditions d’exercice de chacun dans ce monde de turbulences économiques, sociales et culturelles ? L’évolution est rapide. Où en sommes-nous ? Où allons-nous ? Cette conférence abordera notamment les changements opérés par l’arrivée de l’Intelligence Artificielle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-26T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-26T16:30:00.000+01:00

1

https://mjcpace.com/agenda/reconsiderer-le-travail-avec-larrivee-des-nouvelles-technologies/

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

