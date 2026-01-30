Reconstituer la forêt littorale Maison de l’Environnement Parc Izadia Anglet
Maison de l’Environnement Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Qu’est-ce qu’un écosystème ? Comment fonctionne-t-il et quel rôle joue-t-il ? Pour le découvrir, venez créer une forêt littorale miniature en utilisant des matériaux recyclés et des éléments naturels !
N’hésitez pas à ramener du carton, du plastique (1 ou 2 bouteilles) et des bouchons de liège de chez vous afin de leur donner une seconde vie !
Animé par la Direction de l’Environnement.
9/11 ans. .
