Reconstituer la forêt littorale Maison de l’Environnement Parc Izadia Anglet

Reconstituer la forêt littorale

Maison de l’Environnement Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Qu’est-ce qu’un écosystème ? Comment fonctionne-t-il et quel rôle joue-t-il ? Pour le découvrir, venez créer une forêt littorale miniature en utilisant des matériaux recyclés et des éléments naturels !

N’hésitez pas à ramener du carton, du plastique (1 ou 2 bouteilles) et des bouchons de liège de chez vous afin de leur donner une seconde vie !

Animé par la Direction de l’Environnement.

9/11 ans. .

Maison de l’Environnement Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

English : Reconstituer la forêt littorale

