Reconstituer l’histoire d’une espionne vosgienne de la Seconde Guerre mondiale, le destin de Jeanne Georgel, Archives départementales des Vosges, Épinal

Reconstituer l’histoire d’une espionne vosgienne de la Seconde Guerre mondiale, le destin de Jeanne Georgel Mercredi 18 février, 18h00 Archives départementales des Vosges Vosges

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T18:00:00+01:00 – 2026-02-18T19:00:00+01:00

Fin : 2026-02-18T18:00:00+01:00 – 2026-02-18T19:00:00+01:00

Mercredi 18 février 18h00-19h00

par Simon Remy, généalogiste professionnel

À la Une en février 1937, une étrange affaire fait l’actualité. Jeanne Georgel, une danseuse vosgienne se disant comtesse Russe, est arrêtée à Barcelone pour espionnage. Pendant quelques jours, les articles s’enchaînent sur cette drôle de femme tout droit sortie d’un roman d’espionnage. La jolie danseuse, Jeanne Georgel, alias Vera Danichewski, prétendue espionne, coche toutes les cases d’un genre à la mode. Mata-Hari et Marthe Richard sont déjà connues et ont fixé les stéréotypes. Mais Jeanne Georgel n’est pas celle que l’on attend. L’histoire racontée dans les colonnes des journaux n’est qu’un bref moment d’une longue vie. Entre sa jeunesse dans les quartiers ouvriers de sa Lorraine natale, les coulisses des cabarets sordides et les prisons militaires, sa vie est une succession d’aventures, de trahisons et de faux-semblants. À travers cette enquête archivistique minutieuse, nous découvrons dans le sillage de cette jeune femme, une histoire bien singulière d’espionnage et de collaboration.

Simon REMY est archiviste et généalogiste professionnel. Il a travaillé près de 6 ans pour reconstituer, archive après archive, le parcours incroyable de cette espionne. Son enquête l’a plongé au cœur des archives des services de renseignements en France, en Espagne et en Allemagne.

Par mail : vosges-archives@vosges.fr

Par téléphone : 03 29 81 80 70

Archives départementales des Vosges 4 avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-Cerf, Epinal Épinal 88000 Vosges Grand Est 03 29 81 80 70

