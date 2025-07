Reconstitution 39/45 à la Casemate Uffheim

Uffheim Haut-Rhin

Début : Lundi 2025-07-11 10:00:00

fin : 2025-07-14 20:00:00

2025-07-11 2025-07-12 2025-07-14

Reconstitution historique des affrontements qui se sont tenus à la Casemate d’Uffheim pour découvrir la vie au front. Mise en scène par plus d’une centaines de « combattants » férus d’histoire.

Du très lourd attendu à Uffheim lors de la grande reconstitution historique annuelle qui se tiendra du vendredi 11 au lundi 14 juillet.

Il ne reste plus que quelques jours à attendre avant de faire un bond de 80 ans, sur un camp agrandi et revivre l’histoire de la seconde guerre mondiale.

Cette année record, verra l’affluence de 320 reconstituants et près 70 véhicules Américains et Allemands, dont des très lourds comme la chasseur de char allemand STUG 3 et son véhicule de reconnaissance SDKFZ 251, un tracteur d’artillerie lourd sur chassis de char STUART, ALLIS SHALMERS, unique en son genre, et tous les types de GMC, Dodge, motos, Kubelwagen side-cars, motos.

En bref, vous ne vous ennuierez pas ce week-end si vous venez chez nous.

Cette année vous pourrez également voir évoluer tous ces véhicules sur un espace qui sera spécialement dédié à cet effet, et bien sur, nos spectacles qui mettront en scène une bonne partie des participants et de leurs véhicules, qui eux aussi, bénéficieront d’un nouvel espace.

Au programme:

Vendredi 11

10h00: ouverture au public

10h15: Briefing

11h30: défilé de véhicules

15h30: répétition générale des spectacles

18h00: fermeture au public

samedi 12 et dimanche 13:

10h00: ouverture au public

10h15: briefing

11h30: défilé de véhicule et évolution de chars

15h30: spectacle pyrotechnique

18h00: fermeture

lundi 14 juillet:

10h00: ouverture au public

10h15: briefing

11h30: spectacle pyrotechnique

Défilé de 14 juillet à Uffheim à 18h45 et défilé à waltenheim à 19h30.

Repas possible sur place, boissons fraîches

tarif 6 euros pour les adultes et 4 euros pour les enfants.

tarif valable le week-end, bracelets à l’entrée.

ATTENTION PAIEMENT EN ESPECES UNIQUEMENT .

Uffheim 68510 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 07 44 32 c.aschenbach@maginot68.com

English :

Historical re-enactment of the confrontations that took place at the Casemate of Uffheim to discover life at the front. Staged by more than a hundred « fighters » who are keen on history.

German :

Historische Rekonstruktion der Auseinandersetzungen, die in der Kasematte von Uffheim stattfanden, um das Leben an der Front zu entdecken. Inszenierung durch mehr als einhundert geschichtsbegeisterte « Kämpfer ».

Italiano :

Ricostruzione storica degli scontri avvenuti alla Casamatta d’Uffheim per scoprire la vita al fronte. Messo in scena da più di cento « combattenti » con la passione per la storia.

Espanol :

Reconstrucción histórica de los enfrentamientos que tuvieron lugar en la Casamata de Uffheim para descubrir la vida en el frente. Puesta en escena por más de un centenar de « combatientes » apasionados por la historia.

