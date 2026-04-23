Reconstitution de Camps militaire Saint-Aubin-sur-Mer
Reconstitution de Camps militaire Saint-Aubin-sur-Mer samedi 6 juin 2026.
Saint-Aubin-sur-Mer
Reconstitution de Camps militaire
Parc Pillier Saint-Aubin-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Tentes, véhicules et objets d’époque. Vous pourrez vivre un baptême en jeep, repartir avec une photo souvenir et profiter des animations tout au long de l’événement
Pendant deux jours, le parc Pillier prendra des airs de campement militaire avec tentes, véhicules et objets d’époque. Vous pourrez vivre un baptême en jeep, repartir avec une photo souvenir et profiter des animations tout au long de l’événement. .
Parc Pillier Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie communication@saintaubinsurmer.fr
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English : Reconstitution de Camps militaire
Tents, vehicles and period objects. You can take a jeep ride, leave with a souvenir photo and enjoy entertainment throughout the event.
L’événement Reconstitution de Camps militaire Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par Calvados Attractivité
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