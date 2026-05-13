Reconstitution de céramiques sigillées antiques par le potier Camille LANGE, Musée du Verre d’Argonne, Les Islettes

Reconstitution de céramiques sigillées antiques par le potier Camille LANGE Samedi 23 mai, 20h00 Musée du Verre d’Argonne Meuse

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Camille LANGE, issu d’une famille de potiers de Passavant-en-Argonne, nous expliquera comment il expérimente la fabrication des poteries sigillées de l’Antiquité gallo-romaine, qui furent produites dans cette petite région singulière des arts du feu.

Musée du Verre d’Argonne 64, rue Bancelin, 55120 Les Islettes Les Islettes 55120 Meuse Grand Est 0652962166 http://www.verre-argonne.org Fondé en 2010, à la suite des travaux historiques et archéologiques de François JANNIN, le musée du Verre d’Argonne présente tous les 2 ans une exposition thématique nouvelle en rapport avec le passé artisanal et industriel du « Pays d’Argonne » (Meuse, Marne, Ardennes). Parking. Rampe pour personne en fauteuil roulant.

Camille LANGE, issu d’une famille de potiers de Passavant-en-Argonne, nous expliquera comment il expérimente la fabrication des poteries sigillées de l’Antiquité gallo-romaine, qui furent produites…

©photo Christian LAVIGNE / création Camille LANGE