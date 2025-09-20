Reconstitution de la vie au Moyen Âge Château de Septmonts Septmonts

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

La Mesnie d’Augerolles, vous fait découvrir la vie au Moyen Âge avec l’ameublement d’une partie du château et réalise des combats en armures.

Des démonstrations de combat médiéval seront proposées samedi et dimanche à 15 h 30.

Vous pourrez également écouter des contes, au cours de balades dans le parc de l’arboretum ou dans l’une des salles aménagées du donjon (samedi après midi, dimanche matin et dimanche après-midi).

Château de Septmonts Château de Septmonts 02200 Septmonts Septmonts 02200 Aisne Hauts de France https://amisdeseptmonts.net

© Les amis de Septmonts