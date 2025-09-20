Reconstitution de la vie quotidienne au Moyen Âge par l’association Créatif Abbaye Saint-Arnoul Crépy-en-Valois

Reconstitution de la vie quotidienne au Moyen Âge par l’association Créatif Abbaye Saint-Arnoul Crépy-en-Valois samedi 20 septembre 2025.

Reconstitution de la vie quotidienne au Moyen Âge par l’association Créatif 20 et 21 septembre Abbaye Saint-Arnoul Oise

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’association Créatif (Conservatoire de reconstitution, d’escrime ancienne et ses techniques en Île-de-France) propose au public de découvrir la vie quotidienne du Moyen Âge par les vêtements, les jeux mais aussi la cuisine et ses aliments. Des initiations au travail de la laine et confection de petits cordons seront également proposées.

Abbaye Saint-Arnoul Place Saint-Simon – 60800 Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France 03 44 59 03 97

L’association Créatif (Conservatoire de reconstitution, d’escrime ancienne et ses techniques en Île-de-France) propose au public de découvrir la vie quotidienne du Moyen Âge par les vêtements, les la…

© OSM 1453