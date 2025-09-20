Reconstitution de moulin Musée Edgar Clerc Le Moule

Reconstitution de moulin Musée Edgar Clerc Le Moule samedi 20 septembre 2025.

Reconstitution de moulin 20 et 21 septembre Musée Edgar Clerc Guadeloupe

gratuit, réservation obligatoire, de 04 à 07 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T20:00:00 – 2025-09-21T22:00:00

Atelier de confection de moulin, vestige du passé, l’occasion est donné de valoriser ce patrimoine historique de la Guadeloupe.

Musée Edgar Clerc 440 Route de la Rosette, 97160 Le Moule, France Le Moule 97160 Guadeloupe Guadeloupe Musée créé en 1984, établissement public placé sous le contrôle de la Direction des musées de France. Exposition permanente d'archéologie, exposition temporaire d'art, auditorium et bibliothèque. Lieu de connaissance et d'échanges, le musée départemental Edgar Clerc est consacré à l'archéologie précolombienne. Dans une première partie, l'exposition permet au public de redécouvrir les travaux d'Edgar Clerc sur les sites de Grande-Terre tels que Morel, et les découvertes exceptionnelles qu'il y a mises au jour. L'exposition montre comment ses travaux pionniers ont permis de redéfinir la chronologie amérindienne en Guadeloupe et d'aborder certains aspects de la vie quotidienne des Amérindiens durant les premières périodes précolombiennes, en particulier la poterie, les parures et les trois-pointes. Dans une deuxième partie, l'exposition présente pour la première fois au public les recherches de l'université de Leiden sur des sites majeurs de Grande-Terre, comme celui d'Anse-à-la-Gourde. Plus tardifs, ces sites complètent notre vision chronologique par rapport à Edgar Clerc et ont surtout apporté des données totalement novatrices sur l'habitat ou les coutumes funéraires amérindiennes.

Johanne De Azevedo