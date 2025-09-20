Reconstitution de Troupes napoléoniennes Musée des Troupes de Marine Fréjus

Reconstitution de Troupes napoléoniennes Musée des Troupes de Marine Fréjus samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Animations, manœuvres d’armements, musique et ateliers d’écriture… Le 5e Régiment d’Infanterie légère et les Lames d’Hermès vous attendent pour une immersion dans le Premier Empire.

Musée des Troupes de Marine Rue des TROUPES DE MARINE, 83600 Fréjus, France Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494178688 https://www.defense.gouv.fr/terre/histoire-et-patrimoine/patrimoine/musees/musee-des-troupes-de-marine Conservatoire de collections et de traditions militaires, le musée des troupes de marine de Fréjus présente l’épopée des soldats, qui durant quatre siècles et sur tous les continents, ont participé à façonner l’histoire de la France dans le monde. Crées originellement au milieu du XVIIe siècle sous le nom de troupes de la Marine, devenues en 1900 troupes coloniales, ces unités insolites étaient en effet dédiées aux expéditions et aux explorations militaires au-delà des mers.

Le musée vous invite à découvrir à travers une collection inédite de plus 25 000 objets ! Uniformes, coiffures, armes, emblèmes, souvenirs ethnographiques, beaux-arts, trophées, décorations, objets insolites… sortie 38 autoroute A8

(c) Association Chasseurs 5e Régiment d’Infanterie légère, Fréjus