Reconstitution du tableau « La Réunion de Famille » de Frédéric Bazille et invitation à la danse Domaine de Méric Montpellier samedi 20 septembre 2025.

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Reconstitution du tableau du peintre Montpellièraine Frédéric Bazille dans les lieux où il a été peint en 1867: « La Réunion de Famille »

Présentation de son oeuvre, des personnages qui la constituent.

Démonstration de danses de bal de l’époque Napoléon III. Initiation et invitation du public à entrer dans la danse.

3 passages 14h30, 15h30, 16h30.

Domaine de Méric 634 rue de Ferran, 34000 Montpellier Montpellier 34090 Hérault Occitanie 04 67 34 70 00 http://www.montpellier.fr/440-domaine-de-meric.htm Résidence d’été du peintre Frédéric Bazille. Le parc est composé d’un mas et d’une orangerie. Il comporte aussi un jardin à l’anglaise, des terrasses, des vergers et des versants boisés déclinant vers le Lez. Quartier Hôpitaux-Facultés, à proximité de l’avenue de la Justice de Castelnau.

© Magdanses