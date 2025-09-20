Reconstitution d’un camp médiéval Mairie de Penne d’Agenais Penne-d’Agenais

Reconstitution d’un camp médiéval Mairie de Penne d’Agenais Penne-d’Agenais samedi 20 septembre 2025.

Reconstitution d’un camp médiéval 20 et 21 septembre Mairie de Penne d’Agenais Lot-et-Garonne

L’évènement se déroule sur le plateau Saint-Michel, accessible par la porte Ferracap. Un parking est disponible à proximité pour plus de confort. Depuis ce point, laissez-vous guider par la montée : elle vous mènera tout droit au cœur du camp médiéval.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Installé sur deux jours au niveau du plateau Saint-Michel, ce campement vous plongera dans l’univers du Moyen-Âge grâce à des échoppes, tentes décorées et ateliers participatifs.

Les visiteurs pourront s’essayer à des activités variées : fabrication de fausse monnaie, initiation au combat pour les enfants, art de vivre, auberge gasconne.

Mais également des démonstrations comme la teinture sur tissu qui viendra enrichir l’expérience.

À vos épées !

Mairie de Penne d’Agenais Place Paul Froment, 47140 Penne d’Agenais Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 81 72 25 63 http://www.ville-pennedagenais.fr Au bord de la rivière le Lot, Penne d’Agenais est un village médiéval escarpé plein de charme, à visiter en toutes saisons. Promenez-vous dans ses ruelles pentues, qui dégagent parfois un petit parfum de sud… Vous y croiserez de nombreux ateliers et boutiques d’artisans, à la faveur d’une balade qui vous mènera à la force de vos mollets, vers l’un des plus beaux panoramas de la région sur la Vallée du Lot. Parking gratuit dans le bourg.

Installé sur deux jours au niveau du plateau Saint-Michel, ce campement vous plongera dans l’univers du Moyen-Âge grâce à des échoppes, tentes décorées et ateliers participatifs.

© Office de tourisme de Rivesaltes