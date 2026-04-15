Fontaine-Notre-Dame

Reconstitution d’un camp militaire américain de 1944 à Fontaine Notre Dame

Fontaine-Notre-Dame Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Reconstitution d’un camp militaire américain de 1944 par M Billon Marvin et M Chamaret Thomas, habitants de Fontaine.

Les 8 et 9 mai de 10h à 18h à la salle des fêtes.

Entrée libre et gratuite.

Avec la participation de l’association Fontaine Loisirs et Animations, buvette sur les 2 jours et petite restauration le samedi 9 mai à midi .

N’hésitez pas, venez nombreux.

Reconstitution d’un camp militaire américain de 1944 par M Billon Marvin et M Chamaret Thomas, habitants de Fontaine.

Les 8 et 9 mai de 10h à 18h à la salle des fêtes.

Entrée libre et gratuite.

Avec la participation de l’association Fontaine Loisirs et Animations, buvette sur les 2 jours et petite restauration le samedi 9 mai à midi .

N’hésitez pas, venez nombreux. .

Fontaine-Notre-Dame 02110 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 07 97 07 mairie.fontaine-notre-dame0085@orange.fr

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English :

Reconstruction of a 1944 American military camp by Fontaine residents M Billon Marvin and M Chamaret Thomas.

May 8 and 9, 10am-6pm at the Salle des Fêtes.

Free admission.

With the participation of the Fontaine Loisirs et Animations association, refreshments on both days and light refreshments at noon on Saturday May 9.

Come one, come all.

L’événement Reconstitution d’un camp militaire américain de 1944 à Fontaine Notre Dame Fontaine-Notre-Dame a été mis à jour le 2026-04-15 par OT du Saint-Quentinois