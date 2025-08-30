Reconstitution d’un camp militaire et exposition de matériel d’époque Le Pin
Dans le bourg Le Pin Calvados
Le 30 août: A partir de 20h: concert en extérieur avec GANG STORY
Le 31 août: A partir de 9h: initiation au tir à l’arc avec le club des ARCHERS DU COEUR PAYS D’AUGE
Restauration sur place et Entrée gratuite .
Dans le bourg Le Pin 14590 Calvados Normandie +33 2 31 63 62 88
English : Reconstitution d’un camp militaire et exposition de matériel d’époque
Reconstruction of a military camp and display of period equipment
German : Reconstitution d’un camp militaire et exposition de matériel d’époque
Nachbildung eines Militärlagers und Ausstellung von Material aus der damaligen Zeit
Italiano :
Ricostruzione di un accampamento militare ed esposizione di equipaggiamenti d’epoca
Espanol :
Reconstrucción de un campamento militar y exposición de material de época
