Reconstitution d’un camp militaire Jardins de la mairie Saint-Germain-d’Étables

Jardins de la mairie 38 route de Dieppe Saint-Germain-d’Étables Seine-Maritime
Début : 2025-08-23 14:00:00
fin : 2025-08-23 20:00:00
2025-08-23 2025-08-24
Venez assister à la reconstitution d’un camp militaire dans les jardins de la mairie de Saint-Germain-d’Étables.
Samedi
14h cérémonie d’ouverture du camp militaire
18h Défilé de véhicules dans la commune
19h Retour du défilé apéritif au camp
Dimanche
10h Ouverture du camp militaire au public
16h Clôture du camp de reconstitution .
Jardins de la mairie 38 route de Dieppe Saint-Germain-d’Étables 76590 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 83 45 11 stgermaindynamique@gmail.com
