Reconstitution d’une imprimerie Gutenberg, centre bourg de chailland, Chailland

Informations pratiques

Reconstitution d’une imprimerie Gutenberg Dimanche 20 septembre, 10h00 centre bourg de chailland Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La confrérie se propose d’emmener chacun visiter une imprimerie du tout début de la renaissance. Un bon dans le temps pour rencontrer les artisans qui montreront le travail du livre (impression, reliure, dorure, enluminure…) afin de passer de la presse… au livre !

centre bourg de chailland centre bourg, chailland Chailland 53420 Mayenne Pays de la Loire 06 88 48 61 01

La confrérie se propose d’emmener chacun visiter une imprimerie du tout début de la renaissance. Un bon dans le temps pour rencontrer les artisans qui montreront le travail du livre (impression, afin…

©confrérie facétieuse