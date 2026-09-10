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Reconstitution d’une imprimerie Gutenberg, centre bourg de chailland, Chailland

dimanche 20 septembre 2026 · centre bourg de chailland · Chailland

Reconstitution d’une imprimerie Gutenberg, centre bourg de chailland, Chailland

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
centre bourg de chailland
Adresse
centre bourg, chailland
Ville
53420 Chailland
Département
Mayenne

Reconstitution d’une imprimerie Gutenberg Dimanche 20 septembre, 10h00 centre bourg de chailland Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La confrérie se propose d’emmener chacun visiter une imprimerie du tout début de la renaissance. Un bon dans le temps pour rencontrer les artisans qui montreront le travail du livre (impression, reliure, dorure, enluminure…) afin de passer de la presse… au livre !

centre bourg de chailland centre bourg, chailland Chailland 53420 Mayenne Pays de la Loire 06 88 48 61 01
La confrérie se propose d’emmener chacun visiter une imprimerie du tout début de la renaissance. Un bon dans le temps pour rencontrer les artisans qui montreront le travail du livre (impression, afin…

©confrérie facétieuse

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