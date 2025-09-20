Reconstitution historique au Palais-Musée des Archevêques ! Palais-musée des Archevêques de Narbonne Narbonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:45:00 – 2025-09-21T18:00:00

Plongez dans l’histoire au Palais-musée des Archevêques de Narbonne !

Palais Vieux – Cour de la Madeleine

Au cœur de la Renaissance : campement et reconstitution d’une famille d’érudits des XVe et XVIe siècles, avec la troupe La Maisnie de Castelnau.

Atelier d’érudition – L’Église face à la Science et les grandes découvertes

La Renaissance et la fin du XVe siècle sont marquées par un monde en pleine transformation, avec la découverte de nouvelles civilisations et du Nouveau Monde. Les échanges, la diffusion des savoirs et la curiosité s’intensifient.

Ateliers autour de la chasse

Découverte de l’art de chasser, entre noblesse et nécessité : pratiques utilisées par nos ancêtres, matériel employé, animaux chassés au Moyen Âge et à la Renaissance, et leur symbolique.

Atelier sur les us et coutumes à la Cour

Immersion dans la vie de cour, autour de son érudit au service du puissant.

Atelier autour des femmes

Portraits de femmes connues ou inconnues, présentation de la mode et des accessoires féminins. Un bric-à-brac de merveilles : tissus, couleurs, modèles, accessoires, parfums et recettes de beauté en usage à la cour.

⚔️ Jardin de l’Archevêché – Les duels du XVe au XVIIe siècle

Avec Gilles Martinez et l’Académie AMHE (Arts martiaux historiques européens).

Présentation de l’histoire des duels, démonstrations de combats, d’escrime et de techniques martiales historiques. Les historiens reconstituent ces gestes à partir d’études universitaires et d’expérimentations scientifiques sur le savoir militaire européen.

Ateliers de démonstration et interaction avec le public

Samedi et dimanche à 11h, 15h et 17h – Palais-Musée des Archevêques, jardin de l’Archevêché

Initiation aux Arts Martiaux Historiques Européens – enfants et adultes, avec présentation de l’armement

Samedi et dimanche, en continu de 10h à 12h30 et de 13h45 à 18h – Palais-Musée des Archevêques, jardin de l’Archevêché

Palais-musée des Archevêques de Narbonne Place de l'Hotel de Ville, 11100 Narbonne, France Narbonne 11100 Aude Occitanie 0468903055 https://webmuseo.com/ws/musees-narbonne/app/collection/expo/1 Le Palais-musée, à la fois résidence et forteresse, est l'œuvre de plusieurs archevêques bâtisseurs et de Viollet-le-Duc.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Catherine Lauthelin