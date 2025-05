RECONSTITUTION HISTORIQUE DE LA BATILLE DE SAINT VIDIAN – Place Henri Dulion Martres-Tolosane, 15 juin 2025 08:30, Martres-Tolosane.

Chaque année, le dimanche de la Trinité, Martres-Tolosane rend hommage à son saint patron, Saint Vidian, à travers une reconstitution historique et religieuse de la célèbre bataille. Depuis 1845, cette tradition perpétue la mémoire de Vidian, chevalier de Charlemagne, tombé face aux Sarrasins.

Plus de 150 bénévoles en costumes d’époque, accompagnés de chevaux, défilent dans les rues de la ville, partant de l’église jusqu’à la fontaine de Saint-Vidian pour une bénédiction, avant de rejoindre le champ du « Campestre » pour le simulacre de bataille. La cérémonie se conclut par une procession musicale et la bénédiction des reliques à l’église. .

English :

Every year on Trinity Sunday, Martres-Tolosane pays tribute to its patron saint, Saint Vidian, with a historical and religious re-enactment of the famous battle. Since 1845, this tradition has perpetuated the memory of Vidian, a knight of Charlemagne who fell to the Saracens.

German :

Jedes Jahr am Dreifaltigkeitssonntag ehrt Martres-Tolosane seinen Schutzheiligen, den Heiligen Vidian, mit einer historischen und religiösen Nachstellung der berühmten Schlacht. Seit 1845 hält diese Tradition die Erinnerung an Vidian, einen Ritter Karls des Großen, der den Sarazenen zum Opfer fiel, wach.

Italiano :

Ogni anno, la domenica della Trinità, Martres-Tolosane rende omaggio al suo patrono, San Vidiano, con una rievocazione storica e religiosa della famosa battaglia. Dal 1845, questa tradizione perpetua la memoria di Vidian, cavaliere di Carlo Magno caduto a causa dei Saraceni.

Espanol :

Todos los años, el Domingo de la Trinidad, Martres-Tolosane rinde homenaje a su patrón, San Vidian, con una representación histórica y religiosa de la famosa batalla. Desde 1845, esta tradición perpetúa la memoria de Vidian, caballero de Carlomagno caído a manos de los sarracenos.

