Reconstitution Historique QG Allemand L’histoire prend vie

11 Rue Du Camp Neuville-sur-Margival Aisne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 15:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Le weekend du 25 et 26 Avril l’histoire prend vie au Camp de Margival.

L’association Bunker OKW Zucarello vous propose une reconstitution historique du quartier général allemand.

Au programme, une cinquantaine de reconstituteurs seront présents sur le site afin de donner vie aux scènes d’exposition du musée.

Dès l’entrée, un laissez passer identique à celui de cette époque vous sera transmis et vous pourrez ainsi partir librement à la découverte du plus grand bunker du ravin du loup. Attention à ne pas vous faire contrôler par la gendarmerie allemande d’époque .

Enfin, deux reconstitutions de la fameuse chute du V1 auront lieu chaque jour.

Tarifs:

L’entrée est au prix de 2€ par personne, alors ne manquez pas cet événement unique qui n’attend que vous

Horaires

Samedi 10h-19h

Dimanche 9h-15h

Restauration sur place

Accès

L’accès se fait par la commune de Neuville sur Margival.

Depuis la N2 , sortir au Moulin de Laffaux, puis direction Laffaux ; Neuville sur Margival.

Depuis la D1, prendre Terny Sorny puis Neuville sur Margival.

11 rue du Camp,02880 Neuville Sur Margival

ASSOCIATION BUNKER OKW ZUCARELLO

Le weekend du 25 et 26 Avril l’histoire prend vie au Camp de Margival.

L’association Bunker OKW Zucarello vous propose une reconstitution historique du quartier général allemand.

Au programme, une cinquantaine de reconstituteurs seront présents sur le site afin de donner vie aux scènes d’exposition du musée.

Dès l’entrée, un laissez passer identique à celui de cette époque vous sera transmis et vous pourrez ainsi partir librement à la découverte du plus grand bunker du ravin du loup. Attention à ne pas vous faire contrôler par la gendarmerie allemande d’époque .

Enfin, deux reconstitutions de la fameuse chute du V1 auront lieu chaque jour.

Tarifs:

L’entrée est au prix de 2€ par personne, alors ne manquez pas cet événement unique qui n’attend que vous

Horaires

Samedi 10h-19h

Dimanche 9h-15h

Restauration sur place

Accès

L’accès se fait par la commune de Neuville sur Margival.

Depuis la N2 , sortir au Moulin de Laffaux, puis direction Laffaux ; Neuville sur Margival.

Depuis la D1, prendre Terny Sorny puis Neuville sur Margival.

11 rue du Camp,02880 Neuville Sur Margival

ASSOCIATION BUNKER OKW ZUCARELLO .

11 Rue Du Camp Neuville-sur-Margival 02880 Aisne Hauts-de-France +33 7 67 08 29 78 kevinferreiradematos@gmail.com

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English :

On the weekend of April 25 and 26, history comes to life at Camp de Margival.

The Bunker OKW Zucarello association offers a historical reconstruction of the German headquarters.

Some fifty re-enactors will be on site to bring the museum’s exhibition scenes to life.

As soon as you enter, you’ll be given a pass identical to the one you had at the time, so you’ll be free to explore the largest bunker in the Wolf Ravine. Take care not to be stopped by the period German gendarmerie.

Finally, two re-enactments of the famous V1 crash will take place each day.

Admission:

Admission is 2? per person, so don’t miss out on this unique event!

Opening hours

Saturday 10am-7pm

Sunday 9am-3pm

Catering on site

How to get there

Access is via the commune of Neuville sur Margival.

From the N2, exit at Moulin de Laffaux, then follow signs for Laffaux; Neuville sur Margival.

From the D1, take Terny Sorny then Neuville sur Margival.

11 rue du Camp,02880 Neuville Sur Margival

ASSOCIATION BUNKER OKW ZUCARELLO

L’événement Reconstitution Historique QG Allemand L’histoire prend vie Neuville-sur-Margival a été mis à jour le 2026-03-13 par OT du Soissonnais-Valois