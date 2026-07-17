Informations pratiques

Hestroff

Reconstitution historique sur la Ligne Maginot

Rue de la Forêt Hestroff Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-02 20:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02

L’association du Fort Aux Fresques vous invite à entrer dans l’Histoire avec deux jours consacrés à la reconstitution historique: revivez la Seconde Guerre Mondiale grâce à la présence de campements, de matériel et de véhicules d’époque!

Des visites du fort seront également proposées le long de ces deux journées à partir de 10 heures, ainsi qu’une balade nocturne avec son et lumière le samedi soir à 21h30, comprenant la visite de l’ouvrage et de ses extérieurs à la lueur de votre lampe de poche: réservation obligatoire par téléphone ou courriel!

Buvette et restauration seront disponibles sur place.Tout public

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Rue de la Forêt Hestroff 57320 Moselle Grand Est +33 7 84 88 49 46 fortauxfresques@laposte.net

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English :

The Fort Aux Fresques Association invites you to step back in time with two days dedicated to historical reenactment: Relive World War II through period encampments, equipment, and vehicles!

Tours of the fort will also be offered throughout these two days starting at 10 a.m., as well as a nighttime walking tour with sound and light effectson Saturday evening at 9:30 p.m., including a tour of the fort and its grounds by the light of your flashlight: reservations required by phone or email!

Refreshments and food will be available on site.

L’événement Reconstitution historique sur la Ligne Maginot Hestroff a été mis à jour le 2026-07-17 par TROIS FRONTIERES TOURISME