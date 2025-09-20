Reconstitution médiévale Château de Gombervaux Vaucouleurs

Reconstitution médiévale 20 et 21 septembre Château de Gombervaux Meuse

Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite, mais l’accès au château se fait par escaliers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Bénévoles et artisans vous attendent pour célébrer le patrimoine et faire revivre l’Histoire le temps d’un week-end à Gombervaux. En compagnie des « Artisans du Passé » qui installent leur camp historique pour partager leurs connaissances sur la vie quotidienne au Moyen Âge.

Château de Gombervaux D964, 55140 Vaucouleurs Vaucouleurs 55140 Meuse Grand Est 06 51 58 14 45 http://www.gombervaux.fr/ Le château de Gombervaux est un château du XIVe siècle situé près de Vaucouleurs dans la Meuse, en région Grand Est. Il s’agit d’une maison forte, dont il ne subsiste que la façade. Elle était dotée de quatre tours d’angle et d’un donjon-porche à créneaux. Elle est entourée de douves remplies d’eau, alimentées par trois sources, régulées par une vanne, et le trop-plein s’écoule dans le fossé dit de Gombervaux. Il a été classé au titre des Monuments historiques en 1994. À 3 km de Vaucouleurs sur la D964 entre Vaucouleurs et Void-Vacon direction Verdun.

