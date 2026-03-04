Reconstitutions, Bibliothèque Parment, Rouen

Reconstitutions 21 avril – 16 mai Bibliothèque Parment Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T12:00:00+02:00 – 2026-04-21T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-16T00:00:00+02:00 – 2026-05-16T18:00:00+02:00

Des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique aux soldats de la Seconde Guerre mondiale, en passant par les grandes heures de la chevalerie et les batailles du Premier Empire, les reconstituteurs cherchent à représenter la vie de nos ancêtres au plus près de la réalité.Une exposition photographique de Barry, issues du livre Reconstitutions, immersion dans une histoire vivante, à découvrir à la bibliothèque Parment.

Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/reconstitutions »}]

Les reconstituteurs cherchent à représenter la vie de nos ancêtres au plus près de la réalité : découvrez l’exposition.

© Barry