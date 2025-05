Reconstitutions historiques à Marle – Marle, 10 mai 2025 07:00, Marle.

Offrez-vous un voyage dans les temps antiques à Marle !

Amoureux de l’Histoire et de l’archéologie, plongez au cœur des Temps Barbares, venez visiter le Musée et son parc archéologique et revivre le quotidien du peuple franc (avec les associations ADAMM, Gisna Missi Dominici et Lupi Austrasiae) et celui du monde gallo-romain tardif (représenté par Les Herculiani et Sapounia Tou Basileus) !

Moulin de Marle

Marle 02250 Aisne Hauts-de-France +33 6 33 69 22 11 mediation-culturelle@laligue02.org

English :

Take a trip back to ancient times at Marle!

German :

Gönnen Sie sich in Marle eine Reise in die Antike!

Italiano :

Fate un viaggio nel tempo a Marle!

Espanol :

Viaja en el tiempo hasta Marle

