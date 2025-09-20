Reconstitutions historiques au musée des Blindés et de la Cavalerie Musée de la Cavalerie Saumur

Reconstitutions historiques au musée des Blindés et de la Cavalerie Musée de la Cavalerie Saumur samedi 20 septembre 2025.

Reconstitutions historiques au musée des Blindés et de la Cavalerie 20 et 21 septembre Musée de la Cavalerie Maine-et-Loire

Tarif réduit adulte : 5€ (3€ pour les enfants)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Les musées des Blindés et de la Cavalerie ouvrent leurs portes au public avec des activités et des animations exceptionnelles : plus de 100 reconstitueurs historiques en tenue militaire de chaque époque expliqueront au public le quotidien du soldat de l’armée qu’ils illustrent. À cheval ou en char de quoi ravir les petits et les grands ! Pour cette édition, les visiteurs pourront explorer les deux musées militaires incontournables de Saumur à un tarif réduit de 5€ par musée (3€ pour les enfants), avec des horaires étendus de 10h00 à 18h30.

Musée de la Cavalerie Place Charles de Foucauld 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire

Les musées des Blindés et de la Cavalerie ouvrent leurs portes au public avec des activités et des animations exceptionnelles : plus de 100 reconstitueurs historiques en tenue militaire de chaque au…

Musée des Blindés et de la Cavalerie