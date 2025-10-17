Reconstruction de Notre-Dame : la place des scientifiques bordelais Chapelle du Crous Bordeaux

Reconstruction de Notre-Dame : la place des scientifiques bordelais Vendredi 17 octobre, 18h30 Chapelle du Crous Gironde

Gratuit, visite sur réservation uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T18:30:00+01:00 – 2025-10-17T21:30:00+01:00

A l’occasion des journées nationales de l’architecture, venez découvrir la Chapelle du Crous, exemple d’architecture néogothique, et rencontrez les scientifiques bordelais impliqués dans la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Programme de la soirée :

18h30-19h : visite guidée de la Chapelle du Crous, proposée par le Crous de Bordeaux Aquitaine (gratuit, sur réservation, places limitées)

19h-20h30 : rencontres-conférences – entrée libre et gratuite

Philippe Galimard, laboratoire I2M : Enjeux scientifiques de la reconstruction à l’identique de la charpente de Notre-Dame

Stéphane Morel, laboratoire I2M : Les voûtes de Notre-Dame de Paris, un défi mécanique de l’architecture gothique

Jean-Christophe Mindeguia, laboratoire I2M : Détermination des températures atteintes dans les pierres des voûtes durant l’incendie

20h30-21h15 : cocktail apéritif

Événement à l’initiative du Département des Sciences de l’Ingénierie et du Numérique de l’université de Bordeaux avec le soutien du label Science avec et pour la société de l’université de Bordeaux. Visite guidée proposée par le Crous de Bordeaux Aquitaine.

INFORMATION : L’accès aux conférences est libre et gratuit. La réservation pour la visite de la Chapelle est obligatoire.

En savoir plus : saps@u-bordeaux.fr

Chapelle du Crous 18 rue du hamel, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

©Adriano Fruchs