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AGENDA · Chef-Boutonne

Reconstruire le passé Chef-Boutonne

samedi 19 septembre 2026 · Chef-Boutonne

Reconstruire le passé Chef-Boutonne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
9 Avenue des Fils Fouquaud
Ville
79110 Chef-Boutonne
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Chef-Boutonne

Reconstruire le passé

9 Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

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Reconstitution du château avec ses 12 tours d’origine en maquettes fantastiques
Avec Lionel Camburet   .

9 Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 86 31  chateaudejavarzay@chef-boutonne.fr

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English : Reconstruire le passé

L’événement Reconstruire le passé Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pays Mellois

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