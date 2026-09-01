Informations pratiques

Chef-Boutonne

Reconstruire le passé

9 Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Participez à la création d’une œuvre collective en 3D

Reconstitution du château avec ses 12 tours d’origine en maquettes fantastiques

Avec Lionel Camburet .

9 Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 86 31 chateaudejavarzay@chef-boutonne.fr

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English : Reconstruire le passé

L’événement Reconstruire le passé Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pays Mellois