Reconstruire le passé Chef-Boutonne
samedi 19 septembre 2026 · Chef-Boutonne
Informations pratiques
Chef-Boutonne
Reconstruire le passé
9 Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Participez à la création d’une œuvre collective en 3D
Reconstitution du château avec ses 12 tours d’origine en maquettes fantastiques
Avec Lionel Camburet .
9 Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 86 31 chateaudejavarzay@chef-boutonne.fr
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English : Reconstruire le passé
L’événement Reconstruire le passé Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pays Mellois
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