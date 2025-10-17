Reconversion des dalles de moquette par la marqueterie – Zerm / Le Parpaing Le Parpaing – Zerm Roubaix

Reconversion des dalles de moquette par la marqueterie – Zerm / Le Parpaing 17 – 19 octobre Le Parpaing – Zerm Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T14:00:00 – 2025-10-17T19:00:00

Fin : 2025-10-19T14:00:00 – 2025-10-19T19:00:00

Nous sommes ravi·e·s de vous inviter, à l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture 2025, à découvrir les avancées de notre projet de recherche « Puisque tout est foin » sur la reconversion des dalles de moquette de réemploi. Le projet interroge les modèles économiques, postures politiques, vecteurs esthétiques et symboliques du réemploi. À terme, le projet prendra la forme d’une marqueterie composée de dalles découpées et assemblées en motifs.

À cette occasion, nous ouvrirons les portes de notre stock de matériaux de réemploi Le Parpaing pour vous présenter nos recherches (esquisses, expérimentations techniques, réflexions sur l’esthétique du réemploi) et serons heureux·ses d’échanger avec vous.

-> Plus d’informations sur le projet :https://zerm.org/projets/puisque-tout-est-foin

-> Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 octobre au Parpaing, 17 rue du Nouveau Monde, Roubaix

-> Ouverture en continu de 14h à 19h

Le Parpaing – Zerm 17 Rue du Nouveau Monde, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France 07 49 55 45 86 https://www.leparpaing.fr

©Saehan Parc