Reconversion vers les métiers de l’agriculture et du vivant ? Agence RENNES EST Rennes Lundi 29 septembre, 19h00 Ille-et-Vilaine

A l’occasion des journées des métiers de l’agriculture et du vivant, l’Anefa, Avenir Actif et transition Pro, vous présenteront les métiers et les formations dans les domaines de l’élevage, du maraichage et du paysage. Vous aimez la nature, les animaux, travailler en extérieur, jardiner ? Cet atelier est fait pour vous ! venez découvrir un secteur qui recrute et fait sens.

Webinaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-29T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-29T20:00:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/489846

Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine