Record du monde du Brise Pied Pont-de-Salars

Record du monde du Brise Pied Pont-de-Salars mercredi 13 août 2025.

Record du monde du Brise Pied

Sur le marché, place du 29 Juin 1944 Pont-de-Salars Aveyron

Début : Mercredi 2025-08-13

fin : 2025-08-13

2025-08-13

19h Sur le marché, place du 29 Juin 1944. Venez faire trembler Pont de Salars et inscrire notre nom dans le livre des records. Le brise pied est une danse folklorique. Avec l’orchestre Véronique POMIES. Terrasses en fête, restauration sur place,

Dress code en bleu. .

Sur le marché, place du 29 Juin 1944 Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie

English :

7pm At the market, place du 29 Juin 1944. Come and shake Pont de Salars and put our name in the record books. The brise pied is a folk dance. With the Véronique POMIES orchestra. Terrasses en fête, on-site catering,

German :

19 Uhr Auf dem Markt, Place du 29 Juin 1944. Kommen Sie und lassen Sie Pont de Salars erzittern und tragen Sie unseren Namen in das Buch der Rekorde ein. Der Fußbrecher ist ein folkloristischer Tanz. Mit dem Orchester Véronique POMIES. Terrasses en fête, Restauration vor Ort,

Italiano :

19:00 Al mercato, place du 29 Juin 1944. Venite a scuotere Pont de Salars e a mettere il nostro nome nei libri dei record. La « brise pied » è una danza popolare. Con l’orchestra Véronique POMIES. Terrazze in festa, ristorazione in loco,

Espanol :

19.00 h En el mercado, plaza del 29 de junio de 1944. Venga a agitar el Pont de Salars y ponga nuestro nombre en los libros de récords. La « brise pied » es una danza folclórica. Con la orquesta Véronique POMIES. Terrasses en fête, catering in situ,

