Recoudre, réparer, réinventer ! Académie du climat Paris samedi 18 octobre 2025.

Recoudre un trou, ajuster un ourlet, remplacer un bouton, raccourcir des manches ou une longueur, réparer une déchirure… Venez avec vos vêtements préférés – pantalons, robes, jupes, pulls, T-shirts ou chemises – et apprenez à les réparer à la main ou à la machine, guidé·es par notre équipe.

Un atelier créatif, accessible à tous, pour apprendre des techniques simples de couture et repartir avec un vêtement personnalisé, plein de style et d’histoire.

Cette année encore, Tendance 19 sera présente à l’Académie du Climat pour vous propsez un atelier couture le samedi 18 octobre lors de la Journée Nationale de la Réparation. Venez profiter avec ous d’un atelier créatif et convivial !

Rejoignez-nous pour un moment de partage, de créativité et de mode durable lors de notre atelier couture.

Le samedi 18 octobre 2025

de 12h00 à 18h00

gratuit

Inscription recomandée via notre site.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://www.tendance19.fr/collect/description/617046-x-nos-ateliers-couture-et-reparation?header=%2Fpage%2F3539571-nos-ateliers-couture-et-reparation +33769129216 tendanceparis19@gmail.com