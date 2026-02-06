Récré à jeux Onet-le-Château

Récré à jeux

7 rue des narcisses Onet-le-Château Aveyron

Début : Vendredi 2026-02-27

fin : 2026-02-27

LE PATIO Centre Social propose aux familles de venir partager un moment de jeux.

Animations gratuites et sans réservation.

Vendredi 27 février 2026 de 10h à 12h et de 14h à 16h au Patio Centre Social

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte (parents ou grands-parents)

Gratuit Sans inscription ouvert à tous

Informations : Patio Centre Social au 05 65 77 25 04 ou par e-mail à csmlepatio@onet-le-chateau.fr .

7 rue des narcisses Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 25 04

English :

LE PATIO Centre Social invites families to share a moment of play.

