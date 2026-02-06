Récré à jeux Onet-le-Château
Récré à jeux Onet-le-Château vendredi 27 février 2026.
Récré à jeux
7 rue des narcisses Onet-le-Château Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-02-27
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
LE PATIO Centre Social propose aux familles de venir partager un moment de jeux.
Animations gratuites et sans réservation.
Vendredi 27 février 2026 de 10h à 12h et de 14h à 16h au Patio Centre Social
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte (parents ou grands-parents)
Gratuit Sans inscription ouvert à tous
Informations : Patio Centre Social au 05 65 77 25 04 ou par e-mail à csmlepatio@onet-le-chateau.fr .
7 rue des narcisses Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 25 04
English :
LE PATIO Centre Social invites families to share a moment of play.
L’événement Récré à jeux Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-02-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)