RÉCRÉ À SILLON EXPRESSION CORPORELLE EN MUSIQUE Marvejols

RÉCRÉ À SILLON EXPRESSION CORPORELLE EN MUSIQUE

Pont Pessil Marvejols Lozère

Début : 2025-10-01 10:00:00

fin : 2025-10-01 12:00:00

2025-10-01

Mercredi 1er Octobre, c’est le retour de l’heure de la récré au Sillon Lauzé ! Nos bénévoles vous donnent donc rendez-vous, de 10h00 à 12h00 pour un agréable moment partagé parents/enfants, autour des rencontres et de la créativité..

Nous vous invitons à venir retrouver les bénévoles du Sillon Lauzé autour d’un petit déjeuner (chocolat chaud, thé, café, jus de fruits et viennoiseries) pour discuter de vos envies pour cette nouvelle année de Récré À Sillon… Regardez vos bambins libérer leur expression corporelle au rythme de la musique, accompagnés par Ariela Espinoza (association Biodanza)… Courir, sauter, danser, jouer avec leur visage et leur corps pour s’exprimer dans un langage autre que celui des mots… Respirer, presser, faire une pause, imaginer, communiquer leur monde intérieur et extérieur… élargir leurs possibilités expressives motrices.. L’expression corporelle permet tout cela à la fois, et constitue ainsi même un facteur important de construction et de structuration de la personnalité.

Vous trouverez, comme chaque mois lors de la Récré A Sillon, en passant ce matin-là les portes du café un lieu d’accueil, d’expérience, de créativité pour les enfants, dès leur plus jeune âge, dans un rapport de confiance, de respect, de liberté, de citoyenneté, de non-violence, d’ouverture au monde et à la culture, en compagnie des bénévoles du Sillon Lauzé et des familles.

Deux espaces distincts y sont mis en place

– un espace ludique et créatif à disposition des enfants…

– un espace salon cosy pour les adultes où rencontrer d’autres parents pour échanger, papoter, créer, se poser, autour de boissons chaudes ou froides…

Ce moment s’adresse donc aux enfants, accompagnés d’un adulte (il ne s’agit pas d’une garderie !), mais aussi aux femmes enceintes, aux papas et aux mamans, solo ou à plusieurs, aux grands-mères et grands-pères, à celles et ceux qui souhaitent rencontrer d’autres parents, pour échanger, papoter, créer, se poser, avec ou sans les enfants etc. .

Pont Pessil Marvejols 48100 Lozère Occitanie contact@sillonLZ.fr

