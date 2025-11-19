RÉCRÉ À SILLON MÉDIATION PAR L’ANIMAL AVEC ‘TEMPS LA PATTE’ Marvejols

RÉCRÉ À SILLON MÉDIATION PAR L’ANIMAL AVEC ‘TEMPS LA PATTE’

Mercredi 19 Novembre, les bénévoles de la récré du Sillon Lauzé vous proposent un rendez-vous inédit et tout particulier ! De 10h00 à 12h00, venez profiter d’un agréable moment partagé parents/enfants, autour des rencontres et du bien-être avec l’association ‘Temps la Patte’..

Nous vous invitons à venir retrouver les bénévoles du Sillon Lauzé autour d’un petit déjeuner (chocolat chaud, thé, café, jus de fruits et viennoiseries), dès 10h00. Margot, intervenante en médiation par l’animal, sera parmi nous ce matin-là au Sillon Lauzé pour une rencontre toute douce avec ses compagnons à poils et à plumes. Une matinée placée sous le signe de la découverte, du respect et de la tendresse envers nos amis les animaux. Caresser, nourrir, brosser… une belle rencontre pour apprendre à connaître et respecter les animaux.

Vous trouverez, comme chaque mois lors de la Récré A Sillon, en passant ce matin-là les portes du café un lieu d’accueil, d’expérience, de créativité pour les enfants, dès leur plus jeune âge, dans un rapport de confiance, de respect, de liberté, de citoyenneté, de non-violence, d’ouverture au monde et à la culture, en compagnie des bénévoles du Sillon Lauzé et des familles.

Deux espaces distincts y sont mis en place

– un espace ludique et créatif à disposition des enfants…

– un espace salon cosy pour les adultes où rencontrer d’autres parents pour échanger, papoter, créer, se poser, autour de boissons chaudes ou froides…

Ce moment s’adresse donc aux enfants, accompagnés d’un adulte (il ne s’agit pas d’une garderie !), mais aussi aux femmes enceintes, aux papas et aux mamans, solo ou à plusieurs, aux grands-mères et grands-pères, à celles et ceux qui souhaitent rencontrer d’autres parents, pour échanger, papoter, créer, se poser, avec ou sans les enfants etc. .

Pont Pessil Marvejols 48100 Lozère Occitanie contact@sillonLZ.fr

