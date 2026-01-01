RÉCRÉ À SILLON SÉANCE DE YOGA POUR ENFANTS Marvejols

RÉCRÉ À SILLON SÉANCE DE YOGA POUR ENFANTS

Les bénévoles de notre rendez-vous parents/enfants mensuel vous proposent, mercredi 28 janvier, au Sillon Lauzé, une séance de yoga adapté au jeune public, avec la complicité d’Amandine.

Dès 10h00, venez rencontrer d’autres parents autour d’un petit déjeuner (chocolat chaud, thé, café, jus de fruits et viennoiseries). Puis, de 10h30 à 11h30, regardez vos bambins (dès leur plus jeune âge) libérer leur créativité tout en explorant leur sérénité intérieure !

Vous trouverez, comme chaque mois lors de la Récré A Sillon, en passant ce matin-là les portes du café un lieu d’accueil, d’expérience, de créativité pour les enfants, dès leur plus jeune âge, dans un rapport de confiance, de respect, de liberté, de citoyenneté, de non-violence, d’ouverture au monde et à la culture, en compagnie des bénévoles du Sillon Lauzé et des familles.

Deux espaces distincts y sont mis en place

– un espace ludique et créatif à disposition des enfants…

– un espace salon cosy pour les adultes où rencontrer d’autres parents pour échanger, papoter, créer, se poser, autour de boissons chaudes ou froides…

Ce moment s’adresse donc aux enfants, accompagnés d’un adulte (il ne s’agit pas d’une garderie !), mais aussi aux femmes enceintes, aux papas et aux mamans, solo ou à plusieurs, aux grands-mères et grands-pères, à celles et ceux qui souhaitent rencontrer d’autres parents, pour échanger, papoter, créer, se poser, avec ou sans les enfants etc. .

Pont Pessil Marvejols 48100 Lozère Occitanie contact@sillonLZ.fr

