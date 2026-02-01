Récré-à-son Bourges

Récré-à-son

Auditorium du Conservatoire de Bourges Bourges Cher

Début : Samedi 2026-02-13 14:30:00

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Ce concert sera le résultat de Récré-À-Son, un projet d’écriture et de composition autour des musiques actuelles du Printemps de Bourges Crédit Mutuel.

Une classe de l’école élémentaire Paul Arnault ainsi qu’une classe de l’école primaire d’Arçay présenteront leurs chansons, fruit d’une semaine de travail avec Elye & the Hydra, artiste de la sélection électro des inouïs du Printemps de Bourges Crédit Mutuel en 2025. .

Auditorium du Conservatoire de Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr

English :

This concert will be the result of Récré-À-Son, a songwriting and creation project initiated by the Printemps de Bourges.

