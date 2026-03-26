Récré Nature Les secrets des arbres à Larzicourt Larzicourt
Récré Nature Les secrets des arbres à Larzicourt Larzicourt mercredi 15 avril 2026.
Récré Nature Les secrets des arbres à Larzicourt
Place de l’église Larzicourt Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 16:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Dès 14h: Entre jeux, observations et histoires étonnantes, les arbres vous révèlent leurs secrets. Sur réservation. Gratuit.Tout public
Entre jeux, observations et histoires étonnantes, les arbres vous révèlent leurs secrets. Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la météo. Pensez à prendre un goûter. Sur réservation. Gratuit. .
Place de l’église Larzicourt 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47
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English : Récré Nature Les secrets des arbres à Larzicourt
From 2pm: Between games, observations and amazing stories, the trees reveal their secrets. Reservations required. Free admission.
L’événement Récré Nature Les secrets des arbres à Larzicourt Larzicourt a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne