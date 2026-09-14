Récréaciné – Roulez des mécaniques : Projection Mad Max 2 – Espace Noriac Espace Noriac salle haute Limoges
vendredi 23 octobre 2026 · Espace Noriac salle haute · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Récréaciné – Roulez des mécaniques : Projection Mad Max 2 – Espace Noriac
Espace Noriac salle haute 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 19:00:00
fin : 2026-10-23 21:00:00
Date(s) :
2026-10-23
Ciné-débat d’ouverture de la Fête de la SciRécréasciences et la Cinémathèque de Nouvelle- Aquitaine vous proposent une soirée autour du film iconique « Mad Max 2 ». La projection sera accompagné d’une conférence de Florine Merot, doctorante (laboratoire OMIJ, Université de Limoges) qui nous présentera ses travaux en cours sur les questions du droit à la mobilité à l’échelle européenne. Des images du fonds d’archives de la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine seront également projetées.nce 2026 organisé en partenariat avec la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine. Renseignements et réservation par téléphone ou par mail. .
Espace Noriac salle haute 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 19 82 contact@recreasciences.com
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English : Récréaciné – Roulez des mécaniques : Projection Mad Max 2 – Espace Noriac
L’événement Récréaciné – Roulez des mécaniques : Projection Mad Max 2 – Espace Noriac Limoges a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Limoges Métropole
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