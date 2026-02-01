RecRéaDéco portes ouvertes petite salle polyvalente Saint-Laurent-de-la-Prée
RecRéaDéco portes ouvertes petite salle polyvalente Saint-Laurent-de-la-Prée samedi 21 février 2026.
RecRéaDéco portes ouvertes
petite salle polyvalente 131 rue de la croix des Joncs Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-21 18:00:00
Date(s) :
2026-02-21
vente d’objets cousus et tricotés.
.
petite salle polyvalente 131 rue de la croix des Joncs Saint-Laurent-de-la-Prée 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 06 44 69 recreadeco.stlaurent@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : RecRéaDéco open house
sale of sewn and knitted items.
L’événement RecRéaDéco portes ouvertes Saint-Laurent-de-la-Prée a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Rochefort Océan