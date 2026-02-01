RecRéaDéco portes ouvertes petite salle polyvalente Saint-Laurent-de-la-Prée

RecRéaDéco portes ouvertes

petite salle polyvalente 131 rue de la croix des Joncs Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-21 18:00:00

Date(s) :

2026-02-21

vente d’objets cousus et tricotés.

petite salle polyvalente 131 rue de la croix des Joncs Saint-Laurent-de-la-Prée 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 06 44 69 recreadeco.stlaurent@gmail.com

English : RecRéaDéco open house

sale of sewn and knitted items.

L’événement RecRéaDéco portes ouvertes Saint-Laurent-de-la-Prée a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Rochefort Océan