Récréa’Jeux Jardin Louis david et la jetée Andernos-les-Bains

Jardin Louis david et la jetée Centre Ville Andernos-les-Bains Gironde
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-22
2026-02-21
Des animations pleines de surprises ludiques, interactives, sportives ou simplement divertissantes, en plein air, au Jardin Louis David et sur l’Esplanade de la Jetée !
Proposées par le Service Animation de la Ville avec le Conseil Citoyen des Jeunes.
Structures gonflables, sculptures sur ballons, trampoline élastique, maquillage pour enfants , exposition.
Ouvert à tous de 14h à 17h30. .
Jardin Louis david et la jetée Centre Ville Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95
