Récréa’Jeux Jardin Louis david et la jetée Andernos-les-Bains

Récréa’Jeux

Jardin Louis david et la jetée Centre Ville Andernos-les-Bains Gironde

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-22

2026-02-21

Des animations pleines de surprises ludiques, interactives, sportives ou simplement divertissantes, en plein air, au Jardin Louis David et sur l’Esplanade de la Jetée !

Proposées par le Service Animation de la Ville avec le Conseil Citoyen des Jeunes.

Structures gonflables, sculptures sur ballons, trampoline élastique, maquillage pour enfants , exposition.

Ouvert à tous de 14h à 17h30. .

+33 5 56 82 02 95

English : Récré’à Jeux

