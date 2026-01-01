Récréalivre Des pattes, des pâtes… Pontarlier

Récréalivre Des pattes, des pâtes…

Salle Malfroy (annexe des Annonciades) Pontarlier Doubs

Gratuit

Début : 2026-01-14 10:00:00

fin : 2026-01-14 12:00:00

2026-01-14

Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.

Venez jouer avec les pattes, les pâtes à manger, à modeler, à sel… Public familial. Gratuit, entrée libre. .

Salle Malfroy (annexe des Annonciades) Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com

