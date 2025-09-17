Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Récréalivre Bricolage de Noël Les Lutins Médiathèque de Pontarlier Pontarlier

Médiathèque de Pontarlier 69 rue de la république Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 12:00:00

2025-12-20

Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.
Noël arrive et c’est l’heure d’un nouveau récréalivre. Cette fois-ci, vous pourrez fabriquer des lutins ! Tout public.
Gratuit, entrée libre.   .

Médiathèque de Pontarlier 69 rue de la république Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37  mediatheque@ville-pontarlier.com

