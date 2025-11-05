Récréalivre Jeux de société en bois Pontarlier
Récréalivre Jeux de société en bois Pontarlier mercredi 5 novembre 2025.
Récréalivre Jeux de société en bois
Salle Malfroy (annexe des Annonciades) Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-11-05 10:00:00
fin : 2025-11-05 12:00:00
2025-11-05
Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.
Découvrez ou redécouvrez des jeux de société en bois avec vos jeunes ! Public familial. Entrée libre. .
Salle Malfroy (annexe des Annonciades) Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com
