Récréalivre – jeux « en tout genre » Salle Malfroy (Annexe des Annonciades) Pontarlier
mercredi 14 octobre 2026 · Salle Malfroy (Annexe des Annonciades) · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Récréalivre – jeux « en tout genre »
Salle Malfroy (Annexe des Annonciades) 69 Rue de la République Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.
Récréalivre propose aux enfants et adultes de s’amuser ensemble. En accès libre, un large choix de jeux en tout genre à découvrir ou redécouvrir. .
Salle Malfroy (Annexe des Annonciades) 69 Rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com
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English : Récréalivre – jeux « en tout genre »
L’événement Récréalivre – jeux « en tout genre » Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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