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Récréalivre – jeux « en tout genre » Salle Malfroy (Annexe des Annonciades) Pontarlier

mercredi 14 octobre 2026 · Salle Malfroy (Annexe des Annonciades) · Pontarlier

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Lieu
Salle Malfroy (Annexe des Annonciades)
Adresse
69 Rue de la République
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Récréalivre – jeux « en tout genre »

Salle Malfroy (Annexe des Annonciades) 69 Rue de la République Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14
fin : 2026-10-14

Date(s) :
2026-10-14

Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.
Récréalivre propose aux enfants et adultes de s’amuser ensemble. En accès libre, un large choix de jeux en tout genre à découvrir ou redécouvrir.   .

Salle Malfroy (Annexe des Annonciades) 69 Rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37  mediatheque@ville-pontarlier.com

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English : Récréalivre – jeux « en tout genre »

L’événement Récréalivre – jeux « en tout genre » Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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