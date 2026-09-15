Informations pratiques

Pontarlier

Récréalivre – jeux « en tout genre »

Salle Malfroy (Annexe des Annonciades) 69 Rue de la République Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.

Récréalivre propose aux enfants et adultes de s’amuser ensemble. En accès libre, un large choix de jeux en tout genre à découvrir ou redécouvrir. .

Salle Malfroy (Annexe des Annonciades) 69 Rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com

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English : Récréalivre – jeux « en tout genre »

L’événement Récréalivre – jeux « en tout genre » Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS